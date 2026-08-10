GOAT Rally 2026 ajunge în Piața Sfatului din Brașov

Organizatorii invită publicul în Piața Sfatului pentru una dintre cele mai spectaculoase opriri ale turului automobilistic dedicat promovării României
După oprirea de la Colibița, caravana GOAT Rally 2026 își continuă călătoria prin România și ajunge marți, 11 august, în unul dintre cele mai iubite orașe ale țării: Brașov.
GOAT Rally este un proiect automobilistic care promovează România prin intermediul unui tur ce reunește pasionați ai domeniului auto din România și din alte țări, având ca obiectiv descoperirea unor locuri spectaculoase și promovarea acestora către sute de mii de urmăritori din mediul online.
Ediția 2026 traversează România printr-un traseu ce include Baia Mare, Colibița, Brașov, București și Nibiru, fiecare oprire fiind aleasă pentru frumusețea locului și pentru experiențele pe care le oferă participanților.
Evenimentul nu este o competiție sportivă, ci o experiență construită în jurul pasiunii pentru automobile, a călătoriilor și a promovării unor destinații remarcabile din România.
De ce Brașov?
Brașovul este unul dintre cele mai reprezentative orașe turistice ale României, apreciat pentru centrul său istoric, arhitectura impresionantă și atmosfera unică. Piața Sfatului reprezintă unul dintre cele mai emblematice locuri ale orașului și oferă cadrul perfect pentru întâlnirea dintre public și automobilele participante la GOAT Rally.
Traseul dintre Colibița și Brașov traversează unele dintre cele mai spectaculoase zone ale țării, oferind participanților drumuri memorabile și peisaje impresionante. Imaginile realizate pe parcursul acestei etape vor contribui la promovarea Brașovului și a întregii regiuni către comunitatea internațională de pasionați auto.
Ne dorim ca fiecare oraș și fiecare zonă prin care trecem să beneficieze de vizibilitatea pe care acest proiect o generează și să inspire cât mai mulți oameni să descopere frumusețile României.
Expoziție auto în Piața Sfatului
Marți, 11 august, începând cu ora 17:00, automobilele participante la GOAT Rally 2026 vor fi expuse în Piața Sfatului din Brașov, unde publicul este invitat să admire îndeaproape modelele participante și să interacționeze cu echipele și participanții la eveniment.
Va fi o ocazie excelentă pentru pasionații auto de a descoperi automobile spectaculoase, de a afla poveștile din spatele acestora și de a cunoaște participanți veniți din România și din alte țări.
Accesul este gratuit.
Traseul caravanei GOAT Rally
În cursul zilei de 11 august, participanții vor pleca din Colibița și vor parcurge unul dintre cele mai frumoase trasee ale ediției 2026, urmând să ajungă în Piața Sfatului din Brașov în jurul orei 17:00.
Deplasarea grupului se desfășoară organizat, cu respectarea legislației rutiere și a tuturor normelor de siguranță.
O invitație pentru întreaga comunitate
GOAT Rally este mai mult decât un eveniment dedicat automobilelor. Este un proiect prin care ne dorim să promovăm România, să punem în valoare destinațiile sale spectaculoase și să aducem împreună oameni uniți de aceeași pasiune pentru călătorii și mașini.
Invităm toți locuitorii din Brașov și din împrejurimi să ni se alăture marți, 11 august, începând cu ora 17:00, în Piața Sfatului, pentru a descoperi atmosfera GOAT Rally 2026, a admira colecția impresionantă de automobile participante și a interacționa cu echipele și participanții acestui tur automobilistic dedicat promovării României.