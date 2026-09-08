Gică Hagi, avertisment înainte de debutul în Nations League: „Trebuie să ne ridicăm la acest nivel”

Gică Hagi se pregătește pentru debutul oficial al celui de-al doilea mandat pe banca naționalei României și avertizează că „tricolorii” vor avea parte de o grupă dificilă în Liga Națiunilor.
Selecționerul vrea însă ca România să abordeze fiecare partidă cu obiectivul de a câștiga și să lupte pentru promovarea în Liga A.
Hagi, avertisment înaintea meciurilor cu Suedia și Polonia
România face parte din grupa B4 a Ligii Națiunilor, alături de Suedia, Polonia și Bosnia-Herțegovina. Primul meci va fi pe 25 septembrie, în deplasare, împotriva Suediei, iar câteva zile mai târziu urmează partida de pe teren propriu cu Bosnia.
Hagi spune că stafful său a început deja analiza adversarilor și pregătirea strategiei pentru meciurile din toamnă. „Întâlnim două echipe competitive, care au fost la Mondiale, și una care n-a fost, Polonia, dar care e foarte bună. E foarte agresivă, foarte elastică, foarte iute”, a declarat selecționerul.
Obiectivul lui Hagi: câștigarea grupei
Deși recunoaște nivelul ridicat al adversarilor, Hagi nu vrea ca România să intre în competiție cu obiective limitate. Selecționerul a anunțat că își dorește primul loc și promovarea în Liga A.
„Obiectivul numărul 1 e să câștigăm grupa. Știm că întâlnim echipe competitive, foarte bune, dar și noi trebuie să gândim așa”, a spus Hagi.
România va avea șase meciuri în grupă, câte două cu fiecare adversar. Locul întâi asigură promovarea directă în Liga A, în timp ce ocupanta poziției secunde va merge la baraj.
Primele meciuri, în septembrie
Naționala va avea un program aglomerat în prima parte a campaniei. După deplasarea din Suedia, România va întâlni Bosnia-Herțegovina pe teren propriu, apoi va juca în deplasare cu Polonia.
Hagi a convocat deja un lot preliminar extins de 48 de jucători pentru primele partide, urmând ca lista finală să fie stabilită înaintea reunirii din 20 septembrie.
Programul României:
25 septembrie: Suedia – România
28 septembrie: România – Bosnia-Herțegovina
2 octombrie: Polonia – România
5 octombrie: România – Suedia
14 noiembrie: România – Polonia
17 noiembrie: Bosnia-Herțegovina – România