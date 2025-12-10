Farul, lovită din plin: două amenzi usturătoare după scandalul creat de suporteri!

Farul Constanţa a încasat două penalizări serioase din partea comisiilor, după ce suporterii echipei au trecut din nou peste limite la ultimul meci. Clubul a primit o amendă de 5.000 de lei pentru afișarea de mesaje cu caracter rasist, xenofob și jignitor, dar și pentru scandări obscene sau sunete adresate în mod ofensator.

N-a fost însă singura sancțiune. Formația de pe litoral a primit și o penalitate de 10.000 de lei , după ce fanii au introdus pe stadion băuturi alcoolice, materiale explozive și fumigene, obiecte iritante sau toxice, unele dintre ele fiind aprinse ori aruncate spre alți suporteri sau chiar spre teren.

Conform regulamentului, clubul trebuie să achite doar sancțiunea cea mai mare, astfel că Farul va plăti 10.000 de lei pentru cea mai gravă abatere.

Problemele nu se opresc aici. Tot miercuri, jucătorul Bogdan Ţîru a fost suspendat un meci și amendat cu 740 de lei , în urma eliminării din partida cu Metaloglobus.