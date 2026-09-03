Denis Drăguș semnează cu FCSB! Gigi Becali a anunțat transferul și a dezvăluit ce i-a spus atacantul

Denis Drăguș va fi noul jucător al FCSB-ului, după ce atacantul de 27 de ani a acceptat oferta lui Gigi Becali. Patronul campioanei a anunțat că transferul este rezolvat, iar fotbalistul urmează să fie prezentat oficial, după despărțirea de Trabzonspor.
Mutarea pe care FCSB a încercat să o realizeze în această vară este aproape de final. Denis Drăguș a acceptat propunerea lui Gigi Becali, iar cele două părți au ajuns la un acord.
Becali a anunțat, după victoria cu FC Argeș, scor 5-0, că Drăguș a semnat cu FCSB și urmează să fie prezentat oficial. Atacantul se afla în negocieri pentru încheierea colaborării cu Trabzonspor.
Ce i-a spus Drăguș lui Gigi Becali
Patronul FCSB a dezvăluit și discuția purtată cu internaționalul român în perioada negocierilor. „Vin, nea Gigi. Jucăm Champions League și îl aducem pe Mbappe la Arena Națională”, i-ar fi transmis Drăguș lui Becali.
Finanțatorul a explicat că a păstrat discreția în privința negocierilor pentru ca atacantul să nu aibă probleme la clubul din Turcia.
Salariu de aproximativ un milion de euro pe an
Drăguș ar urma să primească un salariu consistent la FCSB. Becali a lăsat să se înțeleagă că atacantul poate ajunge la aproximativ un milion de euro pe an, în funcție de condițiile contractuale și de obiectivele stabilite.
Mutarea vine după o perioadă complicată pentru atacant în Turcia, unde situația sa contractuală la Trabzonspor a fost principala piedică în calea transferului.
Revenire în România după șapte ani
Denis Drăguș se întoarce în fotbalul românesc după șapte ani petrecuți în străinătate. Atacantul a plecat de la FC Viitorul în 2019, când a fost transferat la Standard Liege. Ulterior, a evoluat pentru Crotone, Genoa, Gaziantep, Trabzonspor și Eyupspor.
Cel mai bun sezon al său în Turcia a fost 2023/2024, când a înscris 14 goluri în 32 de meciuri.
FCSB pregătește prezentarea noului atacant
Drăguș nu a evoluat în acest sezon pentru Trabzonspor, iar despărțirea de formația turcă a deschis drumul către revenirea sa în Superliga.
La FCSB, atacantul este așteptat să devină una dintre principalele soluții ofensive ale echipei. Gigi Becali l-a lăudat în repetate rânduri și a susținut că îl consideră unul dintre cei mai buni fotbaliști români disponibili în acest moment.