Corona Brașov, calificare istorică în finala Cupei Continentale la hochei

Corona Brașov s-a calificat în premieră în finala Cupei Continentale la hochei, după victoria cu 5-1 în fața italienilor de la Asiago Hockey.
CSM Corona Brașov a reușit o performanță istorică pentru hocheiul românesc. Echipa brașoveană s-a calificat pentru prima dată în turneul final al Cupei Continentale, după ce a învins formația italiană Asiago Hockey cu scorul de 5-1.
Corona Brașov a obținut o victorie spectaculoasă duminică seara, 15 noiembrie, chiar pe terenul italienilor de la Asiago Hockey, în ultimul meci din Grupa D a turului secund al Cupei Continentale la hochei pe gheață.
Deși formația gazdă a deschis scorul, jucătorii pregătiți de Hunor Strenk au revenit excelent și au marcat de cinci ori, obținând victoria care le-a asigurat calificarea în faza finală a competiției europene.
Corona Brașov a revenit spectaculos după golul italienilor
Asiago Hockey a început mai bine partida și a deschis scorul în minutul 7, prin Nick Porco, care a înscris la 6:36.
Replica echipei brașovene nu a întârziat. Radim Valchar a restabilit egalitatea în minutul 15, iar Corona Brașov a încheiat prima repriză la egalitate, 1-1.
În repriza secundă, Tamas Reszegh a marcat în minutul 30 și a adus echipa din Brașov în avantaj.
Corona a continuat să controleze jocul, iar în ultima repriză și-a consolidat avantajul prin alte trei goluri.
Corona Brașov – Asiago Hockey 5-1. Cine a marcat pentru echipa brașoveană
În repriza a treia, Colby McAuley a majorat avantajul Coronei în minutul 45.
Szilard Rokaly a înscris pentru 4-1 în minutul 50, iar Daniel Koger a stabilit scorul final, 5-1, la 50:28.
Scorul pe reprize a fost:
Prima repriză: 1-1
A doua repriză: 1-0
A treia repriză: 3-0
Victoria cu Asiago reprezintă un rezultat de referință pentru Corona Brașov și pentru hocheiul românesc.
Cu cine va juca Corona Brașov în finala Cupei Continentale
În clasamentul final al Grupei D, Corona Brașov a ocupat locul al treilea, cu trei puncte.
Nomad Astana a terminat grupa pe primul loc, cu nouă puncte, urmată de Herlev Eagles, cu șase puncte. Asiago Hockey a încheiat competiția fără niciun punct.
În cealaltă partidă disputată duminică, Nomad Astana a învins Herlev Eagles cu scorul de 3-0.
Primele trei echipe din grupă s-au calificat în turneul final al Cupei Continentale, programat în perioada 14-17 ianuarie 2027.
Alături de Corona Brașov, Nomad Astana și Herlev Eagles, în turneul final vor evolua Rouen Dragons, GKS Katowice și Belfast Giants.
Performanță istorică pentru hocheiul românesc
Calificarea în finala Cupei Continentale reprezintă o premieră pentru o echipă din România și confirmă progresul realizat de CSM Corona Brașov în competițiile europene.
Victoria categorică obținută în fața campioanei Italiei, Asiago Hockey, marchează un moment important pentru sportul brașovean și pentru hocheiul românesc.
Corona Brașov va reprezenta România în turneul final al Cupei Continentale, programat în ianuarie 2027.