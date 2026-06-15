Ce urmează pentru Simona Halep după retragere. Mesajul emoționant publicat de fostul lider WTA

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 iun. 2026, 14:52

Deși nu a mai evoluat într-un meci oficial de peste un an, Simona Halep și-a luat rămas-bun de la tenis într-un cadru special, sâmbătă, 13 iunie, când a avut loc evenimentul oficial de retragere.

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