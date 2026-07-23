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Politica· 2 min citire
AUR solicită demiterea imediată a consilierului prezidențial onorific Eugen Tomac
Alianța pentru Unirea Românilor
Alianța pentru Unirea Românilor solicită președintelui României, Nicușor Dan, să-l demită de îndată pe consilierul prezidențial onorific Eugen Tomac. Implicarea directă a domnului Tomac în discuții cu parlamentari ai AUR, confirmate public, reprezintă o imixtiune inacceptabilă a Administrației Prezidențiale în viața internă a partidelor parlamentare și o tentativă de a submina coeziunea unui partid ales de milioane de români.
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