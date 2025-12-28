Zelenski, mesaj înainte de Anul Nou: „Pacea cu Rusia depinde de deciziile aliaților Ucrainei”

Zelenski, mesaj înainte de Anul Nou

Ucraina face tot posibilul pentru a pune capăt războiului cu Rusia, însă, în cele din urmă, „asigurarea păcii” va depinde de deciziile partenerilor internaționali ai Kievului, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters.

„Acestea sunt unele dintre cele mai active zile diplomatice ale anului și multe pot fi rezolvate înainte de Anul Nou. Noi facem totul pentru asta, dar, dacă vor exista decizii, ele depind de parteneri”, a scris Zelenski pe Telegram, înaintea discuțiilor pe care urmează să le aibă în Florida cu președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Liderul ucrainean a subliniat că aliații Kievului ar trebui să intensifice presiunea asupra Moscovei, „astfel încât rușii să resimtă consecințele propriei agresiuni”.