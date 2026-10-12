Zece incendii de vegetație în județul Brașov, într-o singură zi
Incendii de vegetație Brașov
ISU Brașov a intervenit la 10 incendii de vegetație într-o singură zi. La Dumbrăvița, flăcările au afectat 10 hectare și amenințau să se extindă.
Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov au intervenit duminică pentru stingerea a 10 incendii de vegetație uscată. Una dintre cele mai importante intervenții a avut loc la intrarea în localitatea Dumbrăvița, dinspre Codlea, unde focul a afectat aproximativ 10 hectare de teren.
Potrivit ISU Brașov, incendiul risca să se extindă pe o suprafață suplimentară de 10–15 hectare. Pompierii au acționat pentru limitarea flăcărilor și protejarea obiectivelor aflate în apropiere.
Incendiu de vegetație la Dumbrăvița. Două stâne și o linie de înaltă tensiune, în pericol
La intrarea în Dumbrăvița, dinspre Codlea, flăcările au cuprins aproximativ 10 hectare de vegetație uscată. Exista riscul ca incendiul să se extindă pe alte 10–15 hectare și să ajungă la zonele învecinate.
Intervenția pompierilor a urmărit protejarea a două stâne și a unei linii de înaltă tensiune, dar și împiedicarea propagării focului către pădure.
Reprezentanții ISU Brașov atrag atenția că incendiile de vegetație se pot extinde rapid, mai ales în condiții de secetă și vânt. Un foc aprins pentru curățarea terenului poate pune în pericol gospodării, culturi agricole, păduri și vieți omenești.
Amenzi de până la 100.000 de lei pentru arderea vegetației uscate
ISU Brașov reamintește că arderea vegetației uscate și a miriștilor este interzisă, iar nerespectarea legislației poate atrage sancțiuni importante.
Potrivit informațiilor prezentate de instituție, amenzile pot ajunge la:
7.500–15.000 de lei pentru persoanele fizice;
50.000–100.000 de lei pentru persoanele juridice;
1.000–2.500 de lei pentru arderea resturilor vegetale fără respectarea cerințelor legale privind utilizarea focului și măsurile de prevenire a incendiilor.
Obținerea unui permis de lucru cu focul nu înlătură interdicția legală privind arderea vegetației uscate.
Arderea miriștilor și a vegetației de pe terenurile agricole poate avea și consecințe asupra subvențiilor APIA, prin încălcarea normelor de condiționalitate. În anumite situații, în special în ariile protejate sau pe terenurile supuse refacerii ecologice, faptele pot atrage inclusiv răspundere penală.
Cum pot fi prevenite incendiile de vegetație
Pentru reducerea riscului de incendiu, pompierii recomandă populației să nu folosească focul pentru curățarea terenurilor și să evite orice comportament care poate aprinde vegetația uscată.
Principalele măsuri de prevenție sunt:
Nu incendiați vegetația uscată sau resturile vegetale pentru igienizarea terenurilor.
Nu aruncați țigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse în zone cu vegetație.
Nu permiteți copiilor să se joace cu focul.
Dacă observați un incendiu, sunați imediat la 112 și comunicați cât mai exact locul în care se manifestă flăcările.
Nu vă apropiați de foc și nu încercați să interveniți dacă vă puneți propria siguranță în pericol.
ISU Brașov face apel la responsabilitate și subliniază că prevenirea incendiilor începe prin respectarea regulilor și evitarea folosirii focului pentru curățarea terenurilor.
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