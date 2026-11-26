Un bărbat de 75 de ani din Hălchiu a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Polițiștii brașoveni cer ajutorul populației pentru găsirea acestuia.
Polițiștii din județul Brașov desfășoară verificări pentru găsirea unui bărbat în vârstă de 75 de ani, din comuna Hălchiu, care a plecat de la domiciliu și nu s-a mai întors. Dispariția a fost semnalată miercuri, 25 noiembrie 2026.
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Brașov, bărbatul, identificat ca Zelenyak Ladislau, a plecat de acasă în cursul zilei de 25 noiembrie și nu a revenit până în prezent.
Autoritățile au făcut publice semnalmentele acestuia și solicită sprijinul persoanelor care ar putea oferi informații utile pentru identificarea sa.
Cum arată bărbatul dispărut din Hălchiu
Conform datelor furnizate de polițiști, bărbatul are următoarele caracteristici fizice:
La momentul plecării de la domiciliu, acesta purta pantaloni gri, o geacă maro și încălțăminte de culoare gri.
Poliția Brașov solicită ajutorul cetățenilor
Polițiștii fac apel la persoanele care l-au văzut pe bărbat sau care dețin informații despre locul în care s-ar putea afla să anunțe autoritățile.
Orice informație care poate contribui la găsirea persoanei dispărute poate fi transmisă celei mai apropiate unități de poliție sau prin apelarea numărului unic de urgență 112.
Autoritățile continuă verificările pentru identificarea și găsirea bărbatului din comuna Hălchiu.