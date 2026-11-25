Castelul Bran sărbătorește 1 Decembrie cu aprinderea bradului de Crăciun, colinde, ateliere pentru copii și adulți. Acces gratuit în Parcul Regal.
Castelul Bran marchează Ziua Națională a României printr-un eveniment special, organizat pe 1 decembrie, când Parcul Regal se va transforma într-un decor de poveste, pregătit să întâmpine atmosfera sărbătorilor de iarnă.
De Ziua Marii Uniri, vizitatorii sunt invitați să participe la aprinderea iluminatului festiv și a bradului de Crăciun, într-un cadru de sărbătoare, cu muzică, lumină și activități pentru toate vârstele.
Colinde și momente speciale în Parcul Regal de la Castelul Bran
Programul evenimentului va include recitaluri susținute de mai multe coruri locale, care vor aduce spiritul Crăciunului în incinta Parcului Regal.
Cei mici vor avea parte de activități dedicate, printre care ateliere gratuite de decorare a ornamentelor de Crăciun. De asemenea, copiii se vor putea întâlni cu Moș Crăciun și cu spiridușii săi, într-o experiență menită să le aducă bucuria sărbătorilor mai aproape.
Nici adulții nu au fost uitați. Aceștia vor putea participa la ateliere de realizare a coronițelor florale, coordonate de florari locali, unde vor descoperi tehnici de lucru manual și idei creative pentru decorațiunile de sezon.
Atmosfera festivă va fi completată de băuturi calde, precum ciocolata caldă și vinul fiert, pregătite pentru cei care vor să se bucure de seara de 1 Decembrie într-un decor special.
Acces gratuit la evenimentul de 1 Decembrie de la Castelul Bran
Organizatorii anunță că accesul în Parcul Regal pentru evenimentul din 1 Decembrie va fi gratuit pentru toți vizitatorii.
Este important de precizat că gratuitatea nu include și vizitarea Castelului Bran, pentru care se aplică tarifele obișnuite de acces.
Evenimentul reprezintă o ocazie de a sărbători Ziua Națională a României într-un cadru aparte, îmbinând tradițiile românești, activitățile pentru familii și magia începutului de sezon festiv.