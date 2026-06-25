Venezuela, zguduită de două seisme devastatoare. Bilanțul victimelor depășește 10.000 de morți

Publicat 25 iun. 2026, 07:55 Sursă realitatea.net

Clipe de groază în Venezuela. Două cutremure de amploare au zguduit puternic țara! S-au prăbușit numeroase clădiri, iar autoritățile vorbesc de un bilanț sumbru cel puțin 10.000 de morți.

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