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Misiune ratată la Izvoarele, pe Dunăre: stânca nu a cedat, militarii reiau detonările luni – VIDEO

Stânca nu a cedat

Stânca nu a cedat

Realitatea de Brasov
Scris de Realitatea de Brasov Publicat: 2 aug. 2026, 15:48

Prima detonare subacvatică de la Izvoarele, Constanța, nu a reușit să disloce formațiunea stâncoasă care deviază curentul Dunării și afectează debitul către Centrala Nucleară Cernavodă. Operațiunea va fi reluată luni, după ce experții vor cerceta zona exploziei.

Contraamiralul Marcel Nicolae a anunțat că operațiunea va continua luni, cu o încărcătură explozivă mai mare, iar scafandrii vor evalua efectele primei intervenții.

Militarii au realizat măsurători hidrografice și pregătesc, în paralel, un prag submers pe brațul Bala, pentru creșterea nivelului apei pe Dunărea Veche.

Autoritățile speră ca lucrările să fie finalizate până marți, fără impact asupra navigației.

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