Advertising
Social· 1 min citire
Ursoaică eutanasiată la Brașov
Ursoaică eutanasiată
Publicat25 sept. 2026, 15:07
Sursărealitatea.net
Ursoaica avea 5 ani și probleme mari la coloană.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:56Băiețelul de 4 ani dispărut de acasă, găsit fără viață în râul Trotuș. Peste 250 de oameni l-au căutat
- 13:13Vlora Hyseni, șefa serviciilor secrete din Albania, suspendată
- 11:19Studenții îi cer lui Siegfried Mureșan revenirea la reducerea de 90% la tren
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News