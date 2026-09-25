Social· 1 min citire

Ursoaică eutanasiată la Brașov

Ursoaică eutanasiată

Ursoaică eutanasiată

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Brasov ca sursă preferată
Scris deStoica Marian
Publicat25 sept. 2026, 15:07
Sursărealitatea.net

Ursoaica avea 5 ani și probleme mari la coloană.

O ursoaică de aproximativ 5 ani a fost eutanasiată, în această dimineață, în zona Pietrele lui Solomon, pe drumul forestier, au anunțat reprezentanții Primăriei Brașov.

Echipa de intervenție a ajuns la fața locului după ce a fost sesizată prin 112 despre prezența ursului în zonă și a constatat că ursul rănit nu se poate mișca, fiind vorba de o suspiciune de traumatism de coloană vertebrală, astfel că au fost nevoiți să decidă eutanasierea lui.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ursoaicaeutanasiataBrașovanimalmortpadure

Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe