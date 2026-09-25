Fenomenul „SKI”: de ce tot mai mulți pensionari aleg să-și cheltuie banii în vacanțe în loc să-i lase moștenire copiilor

Tot mai mulți pensionari aleg să își folosească economiile de o viață pentru a călători, a-și cumpăra obiectele dorite și a se bucura de fiecare zi la pensie, lăsând pe plan secund ideea de a acumula averi pentru a le transmite generației următoare, relatează BBC.
Fenomenul este cunoscut la nivel internațional sub denumirea „SKI” — un acronim provenit din sintagma engleză „Spending the Kids’ Inheritance” (cheltuirea moștenirii copiilor) — și câștigă o popularitate tot mai mare în state precum Marea Britanie și Statele Unite ale Americii.
Unul din șapte părinți din Marea Britanie cu copii de toate vârstele (15%) intenționează acum să acorde prioritate bucuriei lor la pensie în detrimentul moștenirii, potrivit unui raport din martie al furnizorului de pensii Standard Life.
Și în SUA, numărul persoanelor care se așteaptă să primească o moștenire de la părinți a scăzut la 20% anul trecut, de la 25% în 2024, potrivit unui studiu realizat de firma de servicii financiare Northwestern Mutual, potrivit BBC.
Această schimbare de mentalitate pune sub semnul întrebării o convenție socială veche de secole, potrivit căreia rolul părinților este de a sacrifica din confortul personal pentru a lăsa o bază financiară solidă urmașilor.
Statisticile recente arată că deciziile individuale ale pensionarilor fac parte dintr-o tendință demografică și financiară de proporții.
Specialiștii din domeniul financiar explică această schimbare prin evoluția sistemelor de pensii.
În trecut, majoritatea angajaților beneficiau de scheme de pensionare bazate pe ultimul salariu, care garantau un venit fix pe viață.
Astăzi, predominant este sistemul fondurilor de pensii cu contribuții definite. Acest mecanism le oferă titularilor un fond total pe care îl pot gestiona și consuma după propriile dorințe, existând opțiunea de a retrage sume mai mari la începutul perioadei de pensionare.
Creșterea popularității fenomenului „SKI” este susținută și de evoluția veniturilor disponibile. Datele oferite de Institutul pentru Studii Fiscale din Marea Britanie arată că, în ultimele trei decenii, venitul disponibil al pensionarilor (excluzând costurile legate de locuință) a crescut într-un ritm mai rapid decât cel al populației active.