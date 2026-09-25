Catalogul electronic devine obligatoriu în toate școlile din România. Când intră în vigoare noua regulă

Platforma digitală va deveni principalul instrument pentru înregistrarea notelor, absențelor și a situației școlare a elevilor.
Toate școlile din România vor fi obligate să utilizeze catalogul electronic începând cu anul școlar 2027-2028, potrivit noii legislații adoptate pentru accelerarea digitalizării sistemului de învățământ.
Platforma digitală va deveni principalul instrument pentru înregistrarea notelor, absențelor și a situației școlare a elevilor.
Schimbarea vizează atât unitățile de învățământ de stat, cât și pe cele particulare, iar implementarea va fi coordonată de Ministerul Educației.
Când devine obligatoriu catalogul electronic
Noua lege stabilește că, din 1 septembrie 2027, toate școlile vor trebui să folosească sistemul digital pentru gestionarea situației școlare. În prima etapă, catalogul pe hârtie va fi păstrat ca variantă de siguranță, urmând să fie utilizat complementar celui electronic.
Până la aplicarea integrală a noilor reguli, numeroase unități de învățământ folosesc deja astfel de platforme în cadrul programelor de implementare și pilotare derulate de Ministerul Educației.
Ce se schimbă pentru profesori, elevi și părinți
Prin introducerea catalogului electronic, profesorii vor putea introduce în timp real:
notele și calificativele elevilor;
absențele;
observațiile privind activitatea școlară;
alte informații legate de parcursul educațional.
În același timp, părinții și elevii vor avea acces securizat la situația școlară prin conturi dedicate, ceea ce permite verificarea rapidă a rezultatelor și a prezenței la cursuri.
Platforma națională va conecta toate școlile
Legea prevede dezvoltarea unei platforme digitale naționale care va integra datele din toate unitățile de învățământ și va permite interoperabilitatea dintre sistemele informatice folosite de școli. Obiectivul este simplificarea gestionării documentelor școlare și reducerea birocrației.
Măsuri pentru protecția datelor
Noile reguli impun respectarea unor standarde tehnice și de securitate pentru protejarea datelor personale ale elevilor, profesorilor și părinților. Accesul în platformă va fi diferențiat în funcție de rolul fiecărui utilizator, iar sistemele vor trebui să respecte cerințele privind siguranța informațiilor și realizarea copiilor de rezervă.
Un pas important în digitalizarea educației
Generalizarea catalogului electronic reprezintă una dintre cele mai ample măsuri de digitalizare din învățământul preuniversitar. După ani în care sistemul a fost folosit doar în școli-pilot sau în unități care au optat pentru această soluție, utilizarea lui va deveni regulă la nivel național începând cu anul școlar 2027-2028.