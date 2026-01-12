Urgia meteo lovește România: GER cumplit și ninsori viscolite. Când se încălzește
Urgia meteo lovește România: GER cumplit și ninsori viscolite. Când se încălzește
Peste jumătate din țară este sub cod galben de ger
Peste jumătate din țară este sub cod galben de ger! Meteorologul de serviciu al ANM a avertizat că următoarea noapte va fi cea mai geroasă din această perioadă, dar și că vremea se va încălzi treptat.
"A fost o noapte geroasă în mare parte din țară. Temperaturi ce au coborât sub -10 grade în vestul, centrrul și sudul țării. Cele mai scăzute temperaturi în Banat și nordul Olteniei, -14 grade , - 15 grade, iar în zona de munte temperaturi și mai scăzute.
În zona montană înaltă temperaturi spre -19, -20 de grade și nu este cea mai rece dimineață din acest interval. Următoarea noapte va fi cea mai geroasă, temperaturi care în zonele joase de relief vor scădea frecvent sub -10 grade, o noapte în care temperaturile minime se vor încadra între -19 și - 9 grade. Cele mai mici temperaturi ar trebui să fie noaptea următoare în Transilvania.
De marți contăm pe o ușoară încălzire, mai ales pe partea de vest, sud-vest, astfel că noaptea de marți spre miercuri va maia duce ger doar pe partea de nord, nord-est", a declarat pentru Realitatea PLUS Mihai Huștiu, meteorologul de serviciu ANM.
Citește și:
- 09:19 - Țările din UE care au cele mai mici prețuri la energie. Românii plătesc dublu la facturile de curent
- 09:13 - Clasamentul reciclării din București și Ilfov. Date oficiale
- 07:40 - Ajutoare pensionari 2026: Cine primește cei 1.000 de lei și care sunt condițiile de acordare
- 07:36 - Țara UE care îți dă 25.000 de euro dacă renunți la permisul auto: Condițiile prin care poți primi „prima de mobilitate” în 2026
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News