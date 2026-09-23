Ultimul termen în cazul polițistului acuzat că a provocat accidentul mortal din Poiana Brașov. „Orice sentință voi lua, e prea mică”

Procesul polițistului din Iași judecat după accidentul mortal produs în Poiana Brașov a ajuns la ultimul termen. În fața Judecătoriei Brașov au fost audiați membrii familiei tânărului de 21 de ani care și-a pierdut viața în accident, precum și tânăra care a fost rănită.
Incidentul s-a produs în 30 noiembrie 2024, când Andrei Ionescu și prietena sa, Andreea, se aflau în Poiana Brașov. Potrivit anchetei prezentate în instanță, autoturismul condus de polițistul Vlad Roșca i-a lovit pe cei doi. Tânărul de 21 de ani a murit, iar prietena sa a fost transportată la spital cu răni grave.
Părinții tânărului au vorbit în fața instanței
La ultimul termen, părinții lui Andrei Ionescu au povestit despre fiul lor și despre impactul pe care moartea acestuia l-a avut asupra familiei.
Tânărul era student la Facultatea de Automatică din București și avea rezultate importante la competițiile de informatică. Familia a cerut instanței să țină cont de gravitatea consecințelor accidentului.
În sala de judecată a fost prezentă și Andreea, tânăra care se afla împreună cu Andrei în momentul accidentului și care a supraviețuit impactului.
Polițistul și-a recunoscut faptele
Procesul se desfășoară în procedură simplificată, după ce inculpatul și-a recunoscut faptele.
Potrivit informațiilor prezentate în instanță, polițistul a fost acuzat că s-a urcat la volan după ce consumase alcool și că a circulat cu viteză, pe un sector de drum cu sens interzis.
Procurorul și avocatul familiei victimei au solicitat aplicarea unor pedepse în limitele prevăzute de lege pentru infracțiunile pentru care inculpatul este judecat. Apărarea a cerut o sancțiune mai redusă și a invocat, între altele, o posibilă culpă comună. Această susținere a fost contestată prin raportare la imaginile camerelor de supraveghere prezentate în dosar.
Polițistul și-a cerut iertare în fața familiei victimei
La ultimul cuvânt, Vlad Roșca a vorbit despre regretul său și le-a cerut iertare părinților tânărului decedat.
Acesta a declarat în fața instanței că regretă tragedia și că orice pedeapsă pe care o va primi i se pare mică în raport cu consecințele faptelor sale.
Când este așteptată sentința
Judecătoria Brașov urmează să se pronunțe în acest dosar la 19 octombrie 2026, potrivit informațiilor publicate după ultimul termen.
Conform relatărilor despre proces, în urma aplicării procedurii simplificate, pedeapsa rezultantă maximă indicată în instanță pentru inculpat este de 6 ani de închisoare cu executare. Sentința va fi cea care va stabili concret răspunderea penală în acest dosar.