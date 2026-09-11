Trump lipsește de la ceremonia de la Ground Zero, la 25 de ani de la 11 Septembrie. Unde a ales să comemoreze

Donald Trump a lipsit de la ceremonia de comemorare a victimelor atentatelor de la 11 Septembrie desfășurată la Ground Zero, în New York, la 25 de ani de la atacuri.
Donald Trump a lipsit de la ceremonia de comemorare a victimelor atentatelor de la 11 Septembrie desfășurată la Ground Zero, în New York, la 25 de ani de la atacuri.
Este pentru prima dată când un președinte american în exercițiu nu participă la ceremonia din locul în care se aflau Turnurile Gemene, Trump alegând să comemoreze victimele la Pentagon.
Trump a ales ceremonia de la Pentagon
Președintele american a participat vineri la ceremonia organizată la Pentagon, unde au fost omemorate cele 184 de persoane ucise în atacul asupra sediului Departamentului Apărării.
Trump a susținut un discurs în cadrul ceremoniei și a vorbit despre sacrificiul victimelor, despre eroismul salvatorilor și despre lupta împotriva terorismului.
În schimb, la Ground Zero, administrația americană a fost reprezentată de vicepreședintele JD Vance. La ceremonia din New York au participat și foștii președinți George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama și Joe Biden.
De ce nu a mers Trump la Ground Zero
Decizia președintelui de a nu participa la ceremonia din New York a fost anunțată înainte de comemorare. Unul dintre motivele invocate este faptul că oficialii politici nu susțin discursuri la ceremonia de la Ground Zero.
Evenimentul este organizat într-un format strict, iar politicienii participă în principal pentru a-i asculta pe membrii familiilor victimelor care citesc numele celor uciși.
Trump a preferat ceremonia de la Pentagon, unde a avut posibilitatea să vorbească public.
La Ground Zero, familiile victimelor au citit numele celor aproape 3.000 de persoane ucise în atentatele din 2001. Pentru prima dată, ceremonia a inclus și un al șaptelea moment de reculegere, dedicat persoanelor care au murit ulterior din cauza bolilor asociate expunerii la substanțele toxice rezultate după prăbușirea clădirilor.
25 de ani de la cel mai grav atac terorist din SUA
Atentatele din 11 septembrie 2001 au provocat moartea a 2.977 de persoane. Două avioane au lovit Turnurile Gemene din New York, un al treilea a lovit Pentagonul, iar un al patrulea s-a prăbușit în Pennsylvania după ce pasagerii au încercat să preia controlul aeronavei.
Ceremoniile de la New York, Pentagon și Shanksville au marcat un sfert de secol de la atacuri.
Absența lui Trump de la Ground Zero a atras atenția tocmai pentru că este primul președinte american în funcție care nu participă la ceremonia organizată la New York, însă acesta a fost prezent la un alt loc simbolic al atacurilor și a participat la evenimentele dedicate comemorării victimelor.