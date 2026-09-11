Bugetul Metrorex pe 2026, aprobat de Guvern. Peste 1 miliard de lei merg pe cheltuielile cu personalul

Guvernul a aprobat bugetul Metrorex pentru anul 2026, cu venituri estimate la aproape 1,8 miliarde de lei și cheltuieli care depășesc 2 miliarde de lei.
Din totalul cheltuielilor de exploatare, aproximativ 1 miliard de lei sunt alocați pentru personal, ceea ce reprezintă peste jumătate din aceste costuri.
Cât se cheltuie pentru angajații Metrorex
Cheltuielile de personal sunt estimate la aproximativ 1,02 miliarde de lei și reprezintă 51,14% din cheltuielile de exploatare ale companiei.
Din această sumă, cheltuielile de natură salarială ajung la aproape 974 de milioane de lei, în creștere cu 3,71% față de anul precedent. Salariile propriu-zise reprezintă aproximativ 917 milioane de lei, în timp ce restul este format din sporuri, prime și alte drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă.
Metrorex estimează și cheltuieli de aproximativ 56 de milioane de lei pentru bonusuri și beneficii, inclusiv tichete de masă și cheltuieli sociale.
Compania estimează pierderi de aproape 300 de milioane de lei
Pentru 2026, Metrorex estimează venituri totale de aproximativ 1,8 miliarde de lei, în scădere cu peste 23% față de anul precedent.
În același timp, cheltuielile totale sunt prognozate la peste 2 miliarde de lei, ceea ce înseamnă o pierdere estimată la aproximativ 295,5 milioane de lei.
Subvenția acordată de la bugetul de stat este de aproximativ 761,5 milioane de lei, însă Metrorex estimează că necesarul real de compensație pentru acest an depășește 1,27 miliarde de lei.
Compania se bazează și pe creșterea numărului de călători. Pentru 2026 sunt estimate aproximativ 165,5 milioane de călătorii, față de 153,2 milioane în anul precedent.
Investiții de aproape 2 miliarde de lei
Bugetul prevede și un program consistent de investiții, în valoare de aproape 1,96 miliarde de lei. Cea mai mare parte a banilor, aproximativ 1,9 miliarde de lei, provine din alocații de la buget.
Printre proiectele finanțate se află Magistrala 6, care va lega rețeaua de metrou de Aeroportul Henri Coandă, pentru care sunt prevăzute aproximativ 1,3 miliarde de lei.
Alți bani sunt destinați Magistralei 4, pe tronsonul Gara de Nord – Gara Progresu, continuării lucrărilor la Magistrala 5 și achiziției de trenuri și echipamente asociate.
Bugetul vine după o perioadă tensionată pentru Metrorex, în care sindicatele au avertizat că lipsa fondurilor pentru subvenții ar putea pune în pericol plata salariilor și circulația trenurilor.