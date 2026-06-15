Tribunalul Militar, prima sentință în dosarul „10 August”. Foștii șefi ai Jandarmeriei au fost achitați

Tribunalul Militar București a pronunțat prima decizie în dosarul „10 August”. Foștii șefi ai Jandarmeriei judecați pentru intervenția în forță din Piața Victoriei au fost achitați, iar în cazul altor inculpați instanța a dispus condamnări pentru purtare abuzivă sau încetarea procesului penal din cauza prescripției.
Update: Tribunalul Militar, prima sentință în dosarul „10 August”
Tribunalul Militar București a pronunțat sentința în dosarul „10 August”, după mai multe amânări. Instanța a dispus achitări în cazul mai multor inculpați, inclusiv pentru Laurențiu Cazan, Sebastian Cucoș și Cătălin Sindile, foști șefi ai Jandarmeriei judecați pentru abuz în serviciu în legătură cu intervenția din Piața Victoriei.
În același dosar, patru inculpați au primit pedepse pentru purtare abuzivă. În trei cazuri a fost stabilită pedeapsa de un an de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei pe un termen de supraveghere de doi ani. Un alt inculpat a fost condamnat la un an și trei luni de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.
Totodată, instanța a decis încetarea procesului penal în mai multe situații, după ce a intervenit prescripția răspunderii penale. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Decizia instanței AICI
Știre inițială : Tribunalul Militar București ar putea pronunța decizia în dosarul „10 August”
Decizia este așteptată într-un moment important, pentru că faptele din dosar se pot prescrie în aproximativ patru luni. La termenul din 11 iunie, judecătorii au amânat pronunțarea, motivând că au nevoie de mai mult timp pentru deliberare.
Judecătorii au amânat deja de două ori hotărârea pe fond
Magistrații Tribunalului Militar București au amânat, joi, 11 iunie, pronunțarea în dosarul foștilor șefi ai Jandarmeriei. Motivul invocat a fost nevoia de timp pentru deliberare.
Dosarul vizează intervenția jandarmilor din Piața Victoriei, din 10 august 2018, când au fost folosite inclusiv gaze lacrimogene și grenade de mână cu efect acustic. Ancheta se referă la modul în care a fost coordonată intervenția și la deciziile luate atunci de conducerea Jandarmeriei.
Foști șefi ai Jandarmeriei sunt judecați pentru abuz în serviciu
În dosar sunt judecați Laurențiu Cazan, fost adjunct al Jandarmeriei Capitalei, Sebastian Cucoș, fost inspector general al Jandarmeriei Române, și Cătălin Sindile, fost prim-adjunct.
Potrivit anchetatorilor, cei trei au coordonat operațiunea din Piața Victoriei și au ordonat intervenția în forță prin care au fost dispersați protestatarii. Procurorii au cerut pedepse cu închisoarea cu executare pentru Sebastian Cucoș și Cătălin Sindile. Pentru Laurențiu Cazan, procurorii au cerut pedeapsă cu suspendare, acesta fiind singurul despre care s-a arătat că a avut o atitudine receptivă în fața magistraților și s-a prezentat la proces.
Declic avertizează că dosarul „10 August” se poate prescrie în câteva luni
Reprezentanții Declic spun că dosarul se află într-un moment critic, pentru că faptele s-ar putea prescrie în luna octombrie 2026. Aceștia susțin că, fără o decizie, dosarul riscă să se închidă fără un verdict clar.
"O ţară întreagă a văzut imaginile cu bătrâni, femei şi copii gazaţi şi loviţi de jandarmii care ar fi trebuit să îi protejeze. Şefii din Jandarmerie ar putea să spună în faţa judecătorilor cine le-a cerut să acţioneze împotriva propriilor cetăţeni. Deocamdată, însă, am văzut doar tentative de tergiversare a procesului, pentru a scăpa prin prescrierea faptelor", afirma Cătălina Hopârteanu, coordonatoarea campaniei Declic privind dosarul 10 august.
Aceasta a precizat că audierile au loc într-un "context critic", deoarece faptele din dosarul "10 August" se vor prescrie în doar câteva luni, în octombrie 2026.
Sute de martori au fost audiați în dosarul „10 August”
Pentru ca dosarul să poată avansa, Tribunalul Militar a admis cererea avocaților susținuți de Comunitatea Declic de a renunța la audierea a 373 de martori care mai erau pe listă.
"Pentru a evita închiderea dosarului fără un verdict, Tribunalul Militar a admis cererea avocaţilor susţinuţi de Comunitatea Declic de a renunţa la audierea a 373 de martori rămaşi pe listă, după ce alţi peste 600 de martori au descris ce s-a întâmplat în Piaţa Victoriei, accelerând astfel procedura judiciară", precizează sursa citată.
Potrivit rechizitoriului și expertizelor tehnice realizate de experți ai MApN, forțele de ordine au folosit împotriva manifestanților un număr mare de dispozitive cu efect acustic și iritant lacrimogen.
Conform acestor documente, au fost folosite 63 de grenade de mână cu efect acustic, 489 de grenade de mână cu efect iritant lacrimogen și 316 cartușe cu efect iritant lacrimogen, de calibru 38 și 40 mm.
"Expertizele arată că aceste dispozitive au provocat arsuri şi răni grave din cauza schijelor, temperaturilor ridicate şi forţei impactului, sute de persoane având nevoie de îngrijiri medicale", menţiona reprezentanţii Declic.
Dosarul „10 August” a fost redeschis după ce fusese clasat
Cazul a ajuns din nou în instanță după demersurile făcute de victime și avocați
Dosarul „10 August” a ajuns în fața judecătorilor după ce fusese inițial clasat. Ioan Crăciuneanu, una dintre victimele violențelor, a obținut redeschiderea anchetei.
Acesta a fost reprezentat de sora sa, avocata Lucia Crăciuneanu, și de avocatul Comunității Declic, Toni Decean. Membrii Comunității Declic au susținut financiar demersul, inclusiv onorariile avocaților și costurile judiciare.
Potrivit Declic, avocații au analizat sute de ore de înregistrări video și au extras probe care arată momente în care jandarmii lovesc cetățeni care nu manifestau nicio formă de violență. Decizia Tribunalului Militar București este așteptată luni, după cele două amânări anterioare.