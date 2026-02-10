Tânără desfigurată într-un SPA din Brașov cere despăgubiri de 4,5 milioane de euro

Accident grav într-un SPA din Brașov

Caz șocant în Brașov. O tânără de 29 de ani, care a fost desfigurată în urmă cu patru ani, în SPA-ul unui hotel din Brașov cere despăgubiri uriașe: 4,5 milioane de euro. Tânăra a fost grav rănită după ce i s-ar fi oferit, fără niciun fel de instrucțiuni, o soluție parfumată pentru saună, nediluată care a declanșat o explozie imediat ce a turnat-o pe pietrele încinse.

O tânără de 29 de ani desfigurată în urmă cu patru ani într-un centru SPA din Brașov cere acum despăgubiri de 4,5 milioane de euro. Incidentul a avut loc în anul 2022 când femeia a primit de la recepția hotelului o soluție alcoolică concentrată pe care angajații i-ar fi spus că o poate turna peste pietrele încinse din saună.

Cum s-a produs explozia

În momentul în care a făcut acest gest s-a produs o explozie puternică și femeia a suferit arsuri de gradul 2, 3 și 4 pe aproape jumătate din suprafața corpului. A fost internată peste două luni și a trecut prin aproximativ 30 de intervenții chirurgicale. Conform actelor medico-legale a avut nevoie de până la 180 de zile de îngrijiri medicale și a rămas desfigurată pe viață.

Despăgubiri de milioane cerute în instanță

Inițial dosarul a fost instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov, însă ancheta a stagnat și abia la finalul anului trecut cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov, unde lucrurile s-au mișcat mai rapid și pe 31 decembrie 2025 s-a dispus începerea acțiunii penale împotriva a patru angajați ai hotelului și a societății care administra centrul SPA. În ianuarie 2026 s-a decis trimiterea în judecată. Tânăra speră ca justiția să stabilească vinovații, să obțină despăgubirile despre care spune ea că îi pot oferi o șansă la o viață normală