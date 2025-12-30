Scene de groază în metroul parizian: român înarmat cu un ciocan, arestat pentru tentativă de omor

Român înarmat cu un ciocan, arestat pentru tentativă de omor

Momente de panică la metroul din Paris, unde un bărbat în vârstă de 26 de ani, născut în România, a fost arestat după ce a atacat mai mulți pasageri pe linia 3. Incidentul a avut loc luni, la doar câteva zile după un alt atac violent petrecut pe aceeași linie de metrou.

Potrivit informațiilor furnizate de surse din poliție și de Parchetul din Paris, anchetatorii au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor. Atacul s-a produs în jurul orei 13:00, în stația Temple, situată în centrul capitalei franceze.

Suspectul ar fi încercat inițial să jefuiască o pasageră. Femeia a refuzat să îi predea bunurile personale și a opus rezistență, moment în care bărbatul a lovit-o violent în față cu un ciocan. Victima a suferit o rană la arcada sprâncenelor și a primit îngrijiri medicale, fiind declarată inaptă de muncă pentru opt zile.

Anchetatorii au stabilit că agresorul se afla sub influența alcoolului în momentul atacului. La sosirea forțelor de ordine, acesta a coborât din tren și a aruncat arma improvizată pe peron, fiind imobilizat la scurt timp.

Analiza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere a scos la iveală un alt episod violent comis cu puțin timp înainte. Suspectul ar fi agresat și un minor în vârstă de 17 ani, tot în incinta metroului.

Compania de transport public din Paris a anunțat că mecanismul de sprijin pentru victime a fost activat imediat și a condamnat ferm actul de violență, oferind asistență persoanelor afectate.

Cazul readuce în atenție problemele de securitate de pe linia 3 a metroului parizian. Pe 26 decembrie, trei femei au fost rănite ușor într-un atac cu cuțitul comis de un alt bărbat, ulterior arestat. În acel caz, procedurile judiciare au fost complicate de evaluările psihiatrice ale suspectului.

Autoritățile franceze continuă ancheta pentru a stabili toate circumstanțele atacului și eventualele legături între incidentele violente recente din rețeaua de transport subteran.