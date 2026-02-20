Românii vor plăti facturi uriașe la energie începând de luna viitoare

Câți bani vor scoate din buzunar

Luna viitoare, milioane de români se vor confrunta cu facturi mult mai mari la energie, după ce gerul extrem a împins preţurile electricităţii din România la niveluri mult peste cele din Franţa şi Spania. Presiunea financiară însă nu se opreşte aici. Liberalizarea pieţei gazelor din aprilie ar putea duce noi scumpiri, conform Realitatea PLUS.

Potrivit datelor din sistemul energetic, cea mai friguroasă zi din an a fost miercuri, când consumul de gaze a atins 59,3 milioane de metri cubi. Din această cantitate, 23,5 milioane au provenit din producția internă, 18,6 milioane din depozitele subterane, iar restul a fost acoperit din importuri.

În plus, de la 1 aprilie este programată liberalizarea pieței gazelor, măsură care ar putea aduce majorări de până la 20 la sută la facturi. Experții din domeniu spun că impactul combinat al consumului ridicat din sezonul rece și al schimbărilor din piață ar putea face ca perioada următoare să fie una dificilă pentru consumatori, mai ales pentru cei cu venituri mici sau medii.