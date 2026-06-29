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Român, față în față cu doi urși, în pădure: ce a făcut ca să scape

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Brasov
Scris de Realitatea de Brasov Publicat: 29 iun. 2026, 07:51

O plimbare prin pădure s-a transformat într-un moment tensionat pentru un român, care a fost nevoit să se refugieze într-un copac după ce a dat nas în nas cu ursul. Nu cu unul, ci ... chiar cu doi!

Incidentul deloc plăcut a fost relatat de bărbat pe platforma Reddit, unde a publicat și un scurt videoclip cu întâmplarea prin care a trecut. Potrivit acestuia, în timpul plimbării, doi urși i-au apărut în cale, iar el a urcat într-un copac pentru a se salva.

Situația a stârnit reacții în mediul online, unii utilizatori avertizând că urcatul în copac nu este o soluție sigură, deoarece urșii se pot cățăra rapid, în timp ce alții s-au declarat ușurați că incidentul s-a încheiat fără urmări grave.

Postarea a adunat sute de reacții în doar câteva ore. Nu sunt disponibile informații privind locul și momentul exact al filmării.

România are cea mai mare populație de urși din Europa, estimată la aproximativ 10.000–12.000 de exemplare. În cursul anului trecut au fost înregistrate aproximativ 900 de intervenții pentru relocarea, alungarea sau extragerea prin eutanasiere a urșilor.

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