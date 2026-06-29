Advertising
Social· 1 min citire
Român, față în față cu doi urși, în pădure: ce a făcut ca să scape
FOTO: Arhivă
O plimbare prin pădure s-a transformat într-un moment tensionat pentru un român, care a fost nevoit să se refugieze într-un copac după ce a dat nas în nas cu ursul. Nu cu unul, ci ... chiar cu doi!
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 07:59Ucraina, lovită din nou de ruși. Clădiri în flăcări, copii răniți și oameni uciși
- 07:57Cum îți dai seama că ai suferit un șoc termic pe timp de caniculă
- 07:55O tânără gravidă a murit din cauza unei infecții severe, după ce a fost trimisă acasă cu diagnosticul de „atac de panică”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News