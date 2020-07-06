Rezultatele finale de la Bacalaureat, la Braşov

Rata de promovare (absolvenți din promoția curentă și din promoțiile anterioare), înregistrată la sesiunea iunie-iulie 2020 a examenului național de Bacalaureat în județul Brașov, fără etapa specială, după soluționarea contestațiilor, este de 72,67%, cu 2,22 procente mai mică decât în anul 2019.

Cu acest procent județul Brașov se clasează pe locul al patrulea la nivel național, după Cluj (79,3%), Sibiu (73,8%) și Iași (72,9%). În schimb, se constată o creștere a mediilor între 9,00-10, pentru seria curentă, față de anul 2019, cu un aproape 6 procente (de la 24,56% la 30,52%). Pentru promoția curentă, rata de promovare este de 79,95%, iar pentru promoțiile anterioare de 36,11%. După soluționarea contestațiilor, 57 de candidați au trecut pragul mediei 6,00 necesar pentru promovarea examenului. Din cele 1.416 contestații depuse la toate probele, 876 au fost soluționate în favoarea candidaților, fiind evaluate cu note mai mari decât la evaluarea inițială, la 467 au fost scăzute notele iar 73 au rămas cu aceeași notă. În sesiunea iunie-iulie 2020, au promovat 2.521 de candidați, dintr-un total de 3.469 candidați prezenți. Dintre aceștia, 2.313 candidați sunt din promoția curentă, iar 208 candidați sunt din promoțiile anterioare. Precizăm că 158 de candidați au absentat, iar 8 candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Aceștia nu se vor putea înscrie la următoarele două sesiuni ale examenului național de Bacalaureat. Numărul candidaților care au obținut media 10 a crescut de la 3 la 5. • Cei 5 candidați care au obținut media 10 provin de la: Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov – 2 – Colegiul Național 'Dr. Ioan Meșotă' Brașov – 2 – și unul de la Colegiul Național 'Johannes Honterus' Brașov; • 29 au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română; • 5 au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura maternă; • 214 au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului; • 186 au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării. Cele mai mari procente de promovare s-au înregistrat în următoarele unități școlare: • Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov și Colegiul Național de Informatică 'Gr. Moisil' Brașov cu un procent de 100%, • Colegiul Național 'Dr. Ioan Meșotă' Brașov cu 98,91%, • Colegiul Național 'Johannes Honterus' Brașov cu 98,21%, • Colegiul Național 'Unirea' Brașov cu 97,35%. Precizăm că nota minimă de promovare, pentru fiecare disciplină, este 5 (cinci), iar media finală pentru promovarea examenului este minimum 6 (șase). Procentul de promovare s-a calculat din totalul candidaților prezenți, incluzând în această categorie și candidații eliminați. La etapa specială a examenului de Bacalaureat s-au înscris 8 absolvenți de liceu care, din motive medicale, nu au putut participa la prima etapă a sesiunii iunie-iulie a Bacalaureatului 2020, conform situației centralizate de către Inspectoratul Școlar Județean Brașov. Pentru aceștia, Comisia județeană de Bacalaureat Brașov a organizat un singur centru, la Colegiul Tehnic Maria Baiulescu din Brașov. Examenul începe luni, 6 iulie, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Marți, 7 iulie, se desfășoară proba obligatorie a profilului, iar miercuri, 8 iulie, va avea loc proba la alegere a profilului și specializării. Ultima probă scrisă (Limba și literatura maternă) este programată joi, 9 iulie.