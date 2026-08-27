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Rata şomajului înregistrat la nivel naţional a crescut la 3,25% în iulie

Rata șomajului la nivel național

Rata șomajului la nivel național

Scris deStoica Marian
Publicat27 aug. 2026, 13:36
Sursărealitatea.net

Rata şomajului înregistrat la nivel naţional a crescut cu 0,05 puncte procentuale în iulie faţă de luna precedentă, până la 3,25%, iar numărul total al şomerilor a ajuns la 259.889 de persoane, a anunţat, joi, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).

Din totalul şomerilor înregistraţi, 57.758 au fost şomeri indemnizaţi şi 202.131 neindemnizaţi. Numărul şomerilor indemnizaţi a crescut cu 1.801 de persoane, iar numărul şomerilor neindemnizaţi a crescut cu 1.774 de persoane faţă de luna precedentă, precizează ANOFM.

Pe medii de rezidenţă, numărul şomerilor la finele lunii iulie se prezintă astfel: 70.823 de şomeri provin din mediul urban şi 189.066 de şomeri provin din mediul rural.

Numărul şomerilor femei la 31 iulie 2026 era de 126.417 de persoane, în timp ce numărul şomerilor bărbaţi era de 133.472 de persoane.

Cei mai mulţi şomeri aveau vârsta de peste 55 de ani (66.284), urmaţi de cei cu vârsta între 40 şi 49 de ani (61.648), în timp ce la polul opus se aflau persoanele între 25 şi 29 de ani (14.805).

'Referitor la structura şomajului după nivelul de educaţie, şomerii fără studii şi cei cu nivel de educaţie primar au o pondere însemnată în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele ANOFM (28,98%). Şomerii cu nivel de educaţie gimnazial reprezintă 33,70% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 4,90%', se arată în comunicat.

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