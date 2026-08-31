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Protest la fabrica de armament Carfil Brașov. Oamenii au întrerupt lucrul pentru că nu au fost plătiți

Realitatea de Brasov
Scris deRealitatea de Brasov
Publicat31 aug. 2026, 10:18
Actualizat31 aug. 2026, 10:30
SursăRealitate Plus

Proteste de amploare la Fabrica de tehnică militară Carfil Brașov. Angajațiin au ieșit din nou în stradă, revoltați că de o lună nu au mai fost plătiți. Sindicaliștii susțin că directori le-au transmis că nu există suficiente comenzi și că aproape 200 de salariați și-ar putea pierde locurile de muncă. Este al doilea protest al angajaților în decurs de doar câteva zile.

În urma protestului spontan, circa 300 de angajați au întrerupt lucrul pentru a cere plata drepturilor restante și blocarea planului de restructurare a personalului. Lichidarea trebuia achitată încă din data de 15 august.

Angajații sunt nemulțumiți, dar și nedumeriți de faptul că li se transmite că nu sunt comenzi, în contextul în care există două conflicte majore la nivel mondial, unul chiar la granița României, iar cererea de muniție și armament este în creștere.

Carfil Brașov este o fabrică de armament și muniție, parte a Companiei Naționale ROMARM, cu o istorie de peste 100 de ani în industria de apărare. Produce aruncătoare de bombe, muniție antitanc, muniție pentru infanterie și artilerie, precum și drone, potrivit siteului oficial al companiei.

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