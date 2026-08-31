Advertising
Social· 1 min citire
Podcasturile Realitatea – Ceva-n PLUS: Dr. Anca Panaitescu explică riscurile amânării sarcinii
În podcastul „Ceva-n PLUS”, Dr. Anca Panaitescu explică ce riscuri poate aduce amânarea sarcinii și de ce vârsta influențează fertilitatea și evoluția unei sarcini.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:27Alertă în Strâmtoarea Ormuz. Iranul anunță că un petrolier a lovit două mine și a luat foc
- 10:26Ziua Limbii Române, sărbătorită simultan în România, Republica Moldova și Ucraina, pentru prima dată. Nicușor Dan: „Suntem uniți de acest liant valoros”
- 10:18Protest la fabrica de armament Carfil Brașov. Oamenii au întrerupt lucrul pentru că nu au fost plătiți
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News