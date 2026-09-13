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Paradoxul navetei în România: Cea mai scurtă distanță spre muncă, dar cel mai mult timp pierdut în trafic

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

Scris deIonut Dumitrescu
Publicat13 sept. 2026, 22:31
Actualizat13 sept. 2026, 23:31

Deși parcurg în medie doar 17 kilometri zilnic pentru a ajunge la serviciu, românii pierd aproape o oră în mașini, din cauza infrastructurii.

Naveta zilnică reprezintă o provocare majoră pentru angajații din România, care se confruntă cu un fenomen complet atipic la nivel european. Potrivit celor mai recente date statistice privind mobilitatea urbană, deși românii au de parcurs cea mai mică distanță de la domiciliu până la locul de muncă, aceștia ajung să petreacă cel mai mult timp pe drum.

Concret, distanța medie zilnică parcursă de un angajat român este de doar 17 kilometri. Cu toate acestea, din cauza infrastructurii rutiere deficitare și a aglomerației sufocante din marile orașe, timpul mediu alocat navetei atinge 53 de minute în fiecare zi.

Infrastructura și traficul, principalele cauze

Această discrepanță uriașă între distanță și timpul de deplasare reflectă o problemă profundă de organizare a traficului și de dezvoltare a rețelelor de transport în comun. În comparație cu alte țări unde distanțele sunt considerabil mai mari, dar infrastructura permite deplasări fluide și rapide, șoferii români sunt adesea captivi în blocaje rutiere interminabile.

Timpul pierdut la volan nu doar că afectează productivitatea la locul de muncă, dar are un impact negativ semnificativ și asupra calității vieții și a nivelului de stres resimțit zilnic de către salariați. Astfel, cei 17 kilometri se transformă într-o cursă epuizantă.


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