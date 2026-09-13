De la căldură, direct la furtuni: temperaturile scad până la 16 grade. Cum arată noua prognoză a ANM

Publicat 13 sept. 2026, 09:25 Actualizat 13 sept. 2026, 09:27 Sursă Realitatea PLUS

De la temperaturile peste normalul perioadei din ultimele zile, vin ploile. Meteorologii anunță furtuni cu grindină în mai multe județe ale țării iar temperaturile nu mai sar de 21-22 de grade.

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