O oră în plus de sedentarism prelungit, asociată cu un risc cu 9% mai mare de deces prin cancer. Ce arată un nou studiu

Publicat 4 sept. 2026, 13:47 Sursă Realitatea.net

Statul pe scaun ore întregi, fără pauze de mișcare, ar putea conta mai mult pentru sănătate decât se credea. Un studiu realizat pe peste 91.000 de persoane arată că fiecare oră suplimentară de sedentarism prelungit a fost asociată cu un risc cu 9% mai mare de deces prin cancer.

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