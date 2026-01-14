O nouă reuniune a Comitetului de analiză şi revizuire a legislaţiei în domeniul justiţiei va avea loc miercuri, la Palatul Victoria.

Acest for s-a reunit prima dată în ziua de 23 decembrie anul trecut, întâlnire la care a participat şi premierul Ilie Bolojan.

Obiectivul asumat de Comitet este stabilirea unor soluţii normative concrete pentru problemele identificate în dezbaterea publică, inclusiv prin investigaţii jurnalistice şi petiţii asumate de magistraţi - preciza, la acea dată, guvernul.

Comitetul pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei - constituit printr-o decizie a premierului - este format din reprezentanţi ai Cancelariei prim-ministrului şi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, în calitate de membri permanenţi.

La lucrări pot participa, pe baza invitaţiei prim-ministrului, reprezentanţi ai altor autorităţi şi instituţii publice, ai societăţii civile şi ai organizaţiilor internaţionale.

Sursa: Realitatea din Justitie