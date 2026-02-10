Ninsorile dau peste cap traficul în Argeș: Probleme majore pe DN 7 și DN 73C
Ninsorile dau peste cap traficul în Argeș: Probleme majore pe DN 7 și DN 73C
Ninsorile dau peste cap traficul în Argeș
Traficul rutier se desfășoară cu dificultate, marți seară, pe principalele artere din județul Argeș, din cauza ninsorilor care au afectat carosabilul.
Potrivit Centrului Infotrafic, circulația este îngreunată pe DN 7, pe tronsonul Pitești – Râmnicu Vâlcea, precum și pe DN 73C, între Curtea de Argeș și Râmnicu Vâlcea. Stratul de zăpadă depus pe șosea și vizibilitatea redusă creează probleme șoferilor.
Autoritățile recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să se asigure că autovehiculele sunt echipate corespunzător pentru iarnă.
Echipajele de deszăpezire sunt mobilizate în zonă și acționează pentru curățarea carosabilului și menținerea traficului în condiții de siguranță.
