Advertising
Social· 1 min citire
Nicușor Dan a promulgat legea care interzice obligarea șoferilor de camion să încarce sau să descarce marfa
Camioane
Președintele Nicușor Dan a promulgat miercuri legea care reglementează obligațiile privind desfășurarea operațiunilor de încărcare și descărcare a mărfurilor, suporturilor și ambalajelor în transportul rutier de marfă.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 09:52Tinerii României, prinși între sărăcie, abandon școlar și plecarea din țară. Cifrele care arată un tablou dureros
- 09:27Canicula pune stăpânire pe România! Temperaturile urcă până la 35 de grade și apare prima noapte tropicală în Capitală
- 09:23Dezastrul lăsat în urmă de Ilie Bolojan lovește direct în pensionari: banii promiși întârzie de ani de zile
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News