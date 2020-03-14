Militar din Brașov, DECEDAT în străinătate! (FOTO)

Plutonierul adjutant principal Gicu-Florin Spulber, aflat în misiune în Afganistan, cu Batalionul Protecția Forței ”Viperele Negre Leonard Mociulschi” din Predeal, a încetat din viață, astăzi.

Acesta suferise o ruptură de anevrism cerebral acum două zile. A fost transferat de urgență la un spital din Germania, dar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Plutonierul adjutant principal Gicu-Florin Spulber a decedat sâmbătă, 14 martie, în Germania, după ce a fost transportat din Baza Aeriană Kandahar la Centrul Medical Regional din Landstuhl. Militarul avea 51 de ani, era căsătorit și avea doi copii. Era angajat în M.Ap.N. din anul 1989 și participa la a treia misiune în Afganistan.



Militarul se afla în misiune cu Batalionul 21 Protecția Forței ”Viperele Negre” și suferise o ruptură de anevrism cerebral miercuri, în data de 11 martie. După stabilizarea de către echipa medicală a batalionului, militarul a fost internat de urgență la spitalul american ROL 3 din Baza Aeriană Kandahar, de unde a fost transferat, în noaptea de 12 spre 13 martie, pe cale aeriană, în Germania, la Centrul Medical Regional din Landstuhl al Armatei SUA. Din păcate, cu toate eforturile medicilor, plutonierul adjutant principal Gicu-Florin Spulber nu a supraviețuit.

Conducerea Ministerului Apărării Naţionale este alături de familia îndoliată și transmite, în numele întregului personal, sincere condoleanţe.

Mesajul postat pe pagina de Facebook a Brigăzii 2 Vânători de Munte "Sarmizegetusa":

Am pierdut un camarad ... pe Florin E liniște în Brigada 2 Vânători de Munte “Sarmizegetusa” ... De astăzi plutonierul adjutant principal Gicu-Florin Spulber nu mai este printre noi. Un caracter rar ... Florin a fost militarul profesionist care își ajuta colegii cu zâmbetul pe buze, punea pasiune în tot ceea ce făcea, era calm și oricând avea o vorbă bună la el. Misiune ușoară în Armata Îngerilor, Florin!

[gallery td_select_gallery_slide="slide" ids="67509,67510,67511"]