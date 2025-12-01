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Mii de oameni au dansat „Hora Unirii” la Torino, într-un eveniment dedicat Zilei Naționale a României
Mii de oameni au dansat „Hora Unirii” la Torino, într-un eveniment dedicat Zilei Naționale a României
Mii de oameni au dansat „Hora Unirii” la Torino, într-un eveniment dedicat Zilei Naționale a României
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