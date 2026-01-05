Mesaj dur de la Casa Albă: Trump amenință Iranul în contextul revoltelor de stradă

Trump amenință Iranul în contextul revoltelor de stradă

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat un avertisment dur la adresa Iranului, afirmând că regimul de la Teheran va suporta consecințe severe dacă forțele de securitate vor ucide manifestanți în contextul protestelor care continuă în republica islamică.

„Urmărim acesst lucru foarte îndeaproape. Dacă ei încep să omoare oameni, aşa cum au făcut în trecut, cred că vor fi loviţi dur de către Statele Unite”, a declarat Donald Trump duminică, la bordul aeronavei Air Force One, citat de AFP.

Protestele au izbucnit pe 28 decembrie, în capitala Teheran, după ce comercianții au închis magazinele în semn de protest față de hiperinflație și deteriorarea accentuată a situației economice. Mișcarea s-a extins rapid și a căpătat un caracter politic, manifestanții exprimându-și nemulțumirea față de conducerea țării.

Potrivit surselor oficiale iraniene, cel puțin 12 persoane, inclusiv membri ai forțelor de securitate, și-au pierdut viața în confruntările din ultimele zile.

Aceste manifestații reprezintă cele mai importante proteste din Iran de la valul de contestări din 2022, declanșate după moartea lui Mahsa Amini, tânăra reținută de Poliția Moravurilor pentru presupusa încălcare a codului vestimentar impus femeilor. Totuși, autoritățile apreciază că amploarea actualelor proteste este mai redusă comparativ cu cele de atunci.