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O mașină s-a izbit de un cap de pod pe DN 1, în județul Brașov. Patru răniți

Accident

Accident

Scris deDana Bărăgan
Publicat12 sept. 2026, 08:28
Actualizat12 sept. 2026, 08:29
SursăRealitatea.Net

Patru persoane au fost rănite, sâmbătă, într-un accident produs pe DN 1 Brașov-Făgăraș, în apropierea localității Vlădeni. Totul s-a întâmplat după ce mașina în care se aflau a acroșat un cap de pod. Traficul în zonă se desfășoară alternativ, fiind dirijat de polițiști.

Patru persoane necesită îngrijiri medicale, sâmbătă, după ce maşina în care se aflau a acroşat un cap de pod, pe DN 1, în judeţul Braşov.

”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul rutier se desfăşoară îngreunat pe DN 1 Braşov – Făgăraş, în apropierea localităţii Vlădeni, judeţul Braşov, după ce un autoturism a acroşat un cap de pod”, au anunțat, sâmbătă dimineața, reprezentanții Centrului Infotrafic din cadrul Poliției Române. În urma accidentului, patru persoane necesită îngrijiri medicale.

La ora transmiterii acestei știri, traficul rutier se desfășura alternativ, fiind dirijat de poliţişti.
 


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