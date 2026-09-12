O mașină s-a izbit de un cap de pod pe DN 1, în județul Brașov. Patru răniți

Publicat 12 sept. 2026, 08:28 Actualizat 12 sept. 2026, 08:29 Sursă Realitatea.Net

Patru persoane au fost rănite, sâmbătă, într-un accident produs pe DN 1 Brașov-Făgăraș, în apropierea localității Vlădeni. Totul s-a întâmplat după ce mașina în care se aflau a acroșat un cap de pod. Traficul în zonă se desfășoară alternativ, fiind dirijat de polițiști.

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