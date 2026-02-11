Marea revoltă națională se vede la Realitatea PLUS – Televiziunea Poporului! 12 februarie, ora 12:00
Marea revoltă națională se vede la Realitatea PLUS – Televiziunea Poporului! 12 februarie, ora 12:00
Marea revoltă națională se vede la Realitatea PLUS – Televiziunea Poporului! 12 februarie, ora 12:00
România fierbe! Joi, 12 februarie, țara întreagă iese în stradă, iar Realitatea PLUS este acolo unde se scrie istoria – în mijlocul oamenilor. Oră de oră, minut de minut, transmitem în direct protestele care cuprind fiecare colț al țării.
Marea revoltă națională se vede la Realitatea PLUS - Televiziunea Poporului! Joi, 12 februarie, ora de ora, minut de minut, transmitem protestele care cuprind întreaga țară. Românii, mai uniți ca niciodată, nu mai pot să tacă în fața nedreptăților care îi îngenunchează.
Citește și:
- 19:35 - Peste 200 de minori sunt încă în Orientul Mijlociu. Anunțul purtătorului de cuvânt al MAE
- 08:42 - Cum îți afectează viața conflictul din Iran: 5 scumpiri inevitabile cu care te vei confrunta
- 08:34 - Prețurile alimentelor ar putea exploda dacă benzina ajunge la 10 lei: avertismentul specialiștilor
- 17:18 - Guvernul schimbă regulile pentru plata amenzilor: reducerea la jumătate dispare pentru mai multe sancțiuni
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News