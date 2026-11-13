Inspecția Muncii a aplicat amenzi de peste 4,2 milioane de lei într-o singură săptămână
Inspecția Muncii
Inspecția Muncii a aplicat amenzi de 4,27 milioane de lei după 2.357 de controale. Au fost descoperite 58 de cazuri de muncă nedeclarată.
Inspecția Muncii a aplicat amenzi în valoare totală de aproximativ 4,27 milioane de lei, în urma controalelor desfășurate la nivel național într-o singură săptămână. Inspectorii au identificat 58 de cazuri de muncă nedeclarată și au dispus peste 2.500 de măsuri pentru remedierea neregulilor constatate.
Angajatorii din România au fost vizați de o amplă acțiune de verificare desfășurată de Inspecția Muncii. În intervalul analizat, inspectorii au efectuat 2.357 de controale pentru a verifica respectarea legislației muncii, precum și a normelor privind securitatea și sănătatea în muncă.
În urma verificărilor, autoritățile au aplicat 1.401 sancțiuni, dintre care 396 de amenzi, valoarea totală a acestora ridicându-se la aproximativ 4,267 milioane de lei. Totodată, au fost dispuse 2.539 de măsuri pentru eliminarea deficiențelor identificate, iar patru echipamente de muncă au fost scoase temporar din funcțiune.
Muncă nedeclarată și încălcări ale legislației privind timpul de lucru
O parte importantă a verificărilor a vizat respectarea prevederilor legale referitoare la relațiile de muncă. Inspectorii au efectuat 1.463 de controale în acest domeniu și au identificat numeroase nereguli.
Pentru abaterile constatate au fost aplicate 476 de sancțiuni, dintre care 231 de amenzi, în valoare cumulată de 3,201 milioane de lei.
Printre principalele încălcări descoperite s-au numărat:
Folosirea muncii nedeclarate;
Nerespectarea timpului legal de muncă și a perioadelor de odihnă;
Neaplicarea măsurilor de remediere stabilite în urma controalelor precedente.
De asemenea, inspectorii au identificat 58 de situații de muncă nedeclarată, un fenomen care rămâne în atenția autorităților responsabile de supravegherea respectării legislației muncii.
Amenzi de peste un milion de lei pentru nereguli privind securitatea în muncă
Verificările au vizat și respectarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă (SSM).
În acest domeniu au fost realizate 894 de controale, în urma cărora inspectorii au aplicat 925 de sancțiuni. Dintre acestea, 165 au fost amenzi, cu o valoare totală de peste un milion de lei.
Acțiunile de control au urmărit identificarea situațiilor care pot pune în pericol sănătatea și siguranța salariaților, precum și verificarea respectării obligațiilor legale de către angajatori.
Inspecția Muncii avertizează angajatorii: obligațiile legale trebuie respectate permanent
Reprezentanții Inspecției Muncii atrag atenția că respectarea legislației nu trebuie să fie o măsură temporară, adoptată doar atunci când angajatorii sunt informați despre efectuarea unui control.
Potrivit lui Mihai Uca, inspector general de stat adjunct, angajatorii trebuie să asigure permanent condiții legale de muncă, să respecte programul de lucru și perioadele de odihnă și să pună în aplicare măsurile stabilite de inspectorii de muncă.
Oficialul a subliniat și importanța eliminării definitive a neregulilor, astfel încât aceleași încălcări ale legislației să nu se repete la verificările ulterioare.
Prin acțiunile de control desfășurate la nivel național, Inspecția Muncii urmărește combaterea muncii nedeclarate, protejarea drepturilor salariaților și îmbunătățirea condițiilor de securitate și sănătate la locul de muncă.
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