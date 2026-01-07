Iarna paralizează România: accidente în lanț, victime pe șosele și sute de gospodării fără electricitate

Accidente în lanț, victime pe șosele și sute de gospodării fără electricitate

Vremea severă continuă să creeze probleme majore în mai multe regiuni ale țării, aflate sub avertizări meteo. Zăpada și poleiul au dus la numeroase accidente rutiere, unele cu urmări dramatice.

Un adolescent de 14 ani a murit, iar în zonele montane situația rămâne critică, cu localități izolate și lipsă de energie electrică. În județul Maramureș, condițiile dificile de trafic au provocat mai multe coliziuni.

La Baia Sprie, două autoturisme s-au izbit frontal după ce unul dintre șoferi a pierdut controlul direcției și a pătruns pe sens opus. Din fericire, în alte cazuri, intervenția rapidă a salvatorilor a prevenit tragedii.

În Munții Șureanu, o familie cu doi copii mici, de 2 și 6 ani, a rămas blocată cu mașina în zăpadă și a avut nevoie de ajutorul salvamontiștilor pentru a fi scoasă din zonă în siguranță.

Situația este gravă și în Munții Apuseni, unde aproximativ 250 de familii sunt, în continuare, fără curent electric, la peste cinci zile de la debutul ninsorilor abundente.

Copacii încărcați de zăpadă au rupt liniile de electricitate, iar localnicii spun că așteaptă intervenții mai rapide din partea autorităților și a furnizorilor de energie.

Meteorologii avertizează că episoadele de vreme severă ar putea continua, iar șoferii sunt sfătuiți să evite deplasările neesențiale și să circule cu prudență sporită.