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Hoți prinși în flagrant în Prahova după un apel la 112. Ce a observat un vecin în miez de noapte

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 23 iun. 2026, 13:40

Doi bărbați suspectați de tentativă de furt au fost prinși în flagrant de polițiști în Prahova, după ce un vecin atent a observat activitate suspectă într-un apartament ai cărui proprietari erau plecați de acasă.

Totul s-a petrecut în jurul orei 01:30, când martorul a apelat numărul de urgență 112 și a anunțat că vede lumini de lanternă și persoane care se deplasau prin locuință. Sesizarea a pus imediat pe jar forțele de ordine, care s-au deplasat de urgență la adresa indicată.

La sosirea echipajelor, cei doi suspecți au fost surprinși chiar în momentul în care ieșeau din apartament. Potrivit anchetatorilor, aceștia purtau mănuși pentru a evita lăsarea amprentelor și aveau asupra lor unelte folosite la deschiderea ușilor.

Deși nu au reușit să găsească bunuri de valoare, bani sau bijuterii, cei doi au fost reținuți și ulterior arestați pentru tentativă de furt. În plus, polițiștii au descoperit în autoturismul acestora aproximativ 10.000 de lei, sumă pe care nu au putut să o justifice. Anchetatorii verifică acum dacă cei doi sunt implicați și în alte spargeri comise în zonă.

Poliția le recomandă celor care pleacă în concediu să evite publicarea informațiilor despre absența lor pe rețelele sociale, să nu lase obiecte de valoare la vedere și să roage o persoană de încredere să verifice periodic locuința.

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