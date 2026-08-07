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Doi studenţi ai Universităţii Transilvania Brașov fac parte din delegaţia ce va reprezenta România la WorldSkills Shanghai
Studenţi ai Universităţii Transilvania Brașov FOTO: UNITBV
Publicat7 aug. 2026, 11:16
Sursărealitatea.net
Universitatea Transilvania Braşov va fi reprezentată la WorldSkills Shanghai 2026, cea mai mare competiţie internaţională dedicată competenţelor profesionale şi tehnice, printr-o echipă formată din doi studenţi şi un expert, se arată într-un comunicat de presă transmis vineri de conducerea instituţiei de învăţământ superior.
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