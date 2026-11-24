MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Portugalia. Greva mecanicilor de locomotivă din 24-27 noiembrie afectează circulația trenurilor.
Românii care se află în Portugalia sau care au planificate călătorii în această țară trebuie să se pregătească pentru perturbări importante ale transportului feroviar. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie după ce mecanicii de locomotivă din cadrul companiei feroviare portugheze au anunțat declanșarea unei greve naționale în perioada 24-27 noiembrie 2026.
Potrivit informațiilor transmise de autoritățile române, cele mai mari probleme sunt așteptate în primele două zile ale protestului, respectiv 24 și 25 noiembrie, când circulația trenurilor de călători va fi aproape complet oprită.
În zilele de 26 și 27 noiembrie sunt posibile întârzieri și anulări ale unor curse, însă vor fi menținute legăturile feroviare esențiale.
Trenurile din Portugalia, afectate de greva mecanicilor de locomotivă
Greva a fost anunțată de Sindicatul Mecanicilor de Locomotivă din cadrul companiei Căilor Ferate portugheze și va afecta transportul feroviar la nivel național.
Pentru zilele de 24 și 25 noiembrie, circulația trenurilor de pasageri va fi redusă aproape în totalitate, fiind menținute serviciile minime stabilite de autoritățile portugheze.
În următoarele două zile, 26 și 27 noiembrie, pasagerii trebuie să ia în calcul posibilitatea unor modificări ale programului de circulație, întârzieri și anulări de trenuri.
Astfel, persoanele care au bilete cumpărate pentru această perioadă sunt sfătuite să verifice în prealabil dacă trenurile lor circulă conform programului.
Ce recomandă MAE românilor care călătoresc în Portugalia
Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor români să urmărească permanent informațiile publicate de autoritățile portugheze și de operatorul feroviar național.
Programul actualizat al trenurilor și eventualele modificări pot fi consultate pe site-ul oficial al companiei Comboios de Portugal:
https://www.cp.pt/pt/avisos
De asemenea, MAE recomandă consultarea paginilor oficiale ale instituției și ale Ambasadei României la Lisabona pentru informații suplimentare privind situația din Portugalia.
Numere de telefon utile pentru românii din Portugalia
Cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot contacta Ambasada României la Lisabona la următoarele numere de telefon:
+351 213 966 463
+351 213 960 866
Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde sunt preluate permanent de operatorii Call Center.
În cazul unor situații dificile, speciale sau de urgență, românii pot apela numărul de telefon de urgență al Ambasadei României la Lisabona:
+351 927 411 628
MAE le reamintește cetățenilor români care călătoresc în străinătate că pot utiliza și aplicația „Călătorește informat”, prin intermediul căreia au acces la informații și recomandări utile pentru deplasările în afara țării.
Autoritățile recomandă verificarea constantă a situației transportului feroviar înainte de plecare, pentru evitarea întârzierilor și a eventualelor probleme cauzate de greva mecanicilor de locomotivă din Portugalia.