Femeie urmărită pentru trafic de persoane, reținută la intrarea în România. Mandat emis în Estonia

O femeie de 49 de ani, căutată internațional pentru trafic de persoane, a fost reținută de polițiștii de frontieră la intrarea în România. Potrivit autorităților, aceasta deține dublă cetățenie, română și moldovenească, și a fost depistată ca pasager într-un autoturism.

Purtătorul de cuvânt al instituției, Daniela Răcnea, a precizat că în timpul verificărilor s-a descoperit că pe numele femeii figurează o alertă privind punerea în executare a unui mandat de arestare emis de autoritățile estone în octombrie 2025.

Ea este acuzată că ar fi exploatat o conațională obligând-o să cerșească pe teritoriul Estoniei. După finalizarea procedurilor de control, femeia a fost predată unei echipe a Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani pentru continuarea demersurilor legale.