Europenii își schimbă obiceiurile de călătorie. Trenul a depășit autobuzul după un deceniu

Europenii își schimbă treptat modul în care călătoresc.
Datele Eurostat pentru 2024 arată că transportul feroviar a depășit pentru prima dată din 2014 transportul cu autobuzul, autocarul și troleibuzul în ceea ce privește ponderea călătoriilor de pasageri din Uniunea Europeană. Mașina rămâne însă, de departe, principalul mijloc de transport.
Trenul a depășit autobuzele în Europa
Transportul feroviar a ajuns în 2024 la o pondere de 7,5% din totalul călătoriilor de pasageri din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat.
În același an, autobuzele, autocarele și troleibuzele au reprezentat 7,3% din totalul deplasărilor.
Diferența este redusă, însă schimbarea marchează o premieră după aproximativ un deceniu. Începând din 2014, trenurile nu mai reușiseră să depășească transportul rutier de pasageri din această categorie.
Cu toate acestea, autoturismul continuă să domine transportul de pasageri în UE. În 2024, mașinile au reprezentat 69,2% din totalul călătoriilor, potrivit datelor Eurostat.
Avionul a înregistrat cea mai mare creștere în ultimii 10 ani
Datele pentru perioada 2014–2024 indică modificări ale preferințelor de transport ale europenilor.
Transportul aerian a avut cea mai mare creștere dintre principalele mijloace de transport analizate. Ponderea călătoriilor cu avionul a crescut cu 3,6 puncte procentuale în decurs de zece ani.
Transportul feroviar a câștigat, la rândul său, teren, cu o creștere de 0,9 puncte procentuale între 2014 și 2024.
În schimb, ponderea deplasărilor cu autoturismul a scăzut cu 2,9 puncte procentuale, iar cea a transportului cu autobuze, autocare și troleibuze s-a redus cu 1,3 puncte procentuale.
Cum călătoresc europenii: diferențe mari între țări
Preferințele de transport diferă considerabil de la un stat european la altul.
Lituania are cea mai ridicată pondere a călătoriilor cu autoturismul, de 83,7%, urmată de Olanda, cu 77%, și Finlanda, cu peste 75%.
În ceea ce privește transportul aerian, Croația se află la un nivel ridicat, zborurile reprezentând 45,6% din totalul călătoriilor. Bulgaria are o pondere de 30,3%, iar Cipru de 25,3%.
Și transportul feroviar are ponderi diferite în funcție de țară. Ungaria conduce în datele menționate de Eurostat, cu 11,3% din totalul călătoriilor, în timp ce Austria depășește pragul de 10%.
Mașina rămâne principalul mijloc de transport în UE
Chiar dacă transportul feroviar a depășit autobuzele și autocarele în 2024, schimbarea nu modifică poziția dominantă a autoturismului.
Aproape șapte din zece călătorii de pasageri din UE au fost realizate cu mașina în 2024.
Datele pentru ultimul deceniu arată însă o redistribuire treptată a călătoriilor între diferitele mijloace de transport: transportul aerian și cel feroviar au câștigat pondere, în timp ce transportul cu autoturismul și cel cu autobuzul au înregistrat scăderi.
Transportul feroviar, în creștere în unele state europene
Ponderea transportului feroviar este influențată de infrastructura disponibilă și de particularitățile fiecărei țări.
Ungaria și Austria se numără printre statele în care trenul are o pondere importantă în totalul călătoriilor. În același timp, în țări precum Malta și Irlanda, ponderea autobuzelor și autocarelor este mai ridicată, în contextul unor rețele feroviare mai limitate.
Transportul maritim are, în schimb, o pondere redusă la nivelul UE, însă este mai prezent în statele insulare și în țările cu acces extins la mare, precum Estonia, Malta și Croația.
Ce arată datele Eurostat
Statisticile pentru 2024 indică o schimbare graduală în modul în care europenii se deplasează. Trenul a trecut înaintea autobuzelor, autocarelor și troleibuzelor după aproximativ 10 ani, iar transportul aerian a înregistrat cea mai mare creștere în perioada 2014–2024.
În același timp, autoturismul rămâne principalul mijloc de transport al pasagerilor în Uniunea Europeană, reprezentând 69,2% din totalul călătoriilor în 2024.