Cresc taxele de studii la universitățile de stat: cât vor plăti tinerii în plus
Guvernul reduce finanțarea universităților
Studenții de la universitățile de stat din România vor fi nevoiți să plătească taxe mai mari, ca urmare a reducerilor de finanțare impuse de Executiv, potrivit Realitatea Plus.
Potrivit informațiilor transmise de jurnalistul Realitatea Plus, Răzvan Pop, majorările sunt o consecință directă a tăierilor bugetare și afectează toate instituțiile de învățământ superior din țară.
Rectorii avertizează că bugetele reduse pun o presiune majoră asupra universităților, iar creșterea taxelor este considerată o soluție pentru acoperirea cheltuielilor esențiale. Printre acestea se numără salariile personalului, costurile cu utilitățile și finanțarea programelor de studiu.
În acest context, studenții sunt cei care vor resimți direct efectele ajustărilor bugetare, într-un moment în care costurile vieții sunt deja în creștere. Majorările anunțate reflectă tensiunile financiare din sistemul universitar românesc și riscă să amplifice nemulțumirile din mediul academic.
