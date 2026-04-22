Brașovul trage un semnal de alarmă de Ziua Pământului: natura nu mai poate aștepta

Sursă: Pagina oficială Muzeul de Artă Brașov (postare eveniment 22 aprilie 2026)

Brașovul a marcat astăzi, 22 aprilie 2026, Ziua Pământului printr-un eveniment cultural organizat de Muzeul de Artă Brașov, unde publicul a participat la un tur ghidat dedicat expoziției „În căutarea naturii”.

Turul, susținut de istoricul de artă Vlad Babenco, a propus o incursiune în modul în care natura a fost reprezentată de artiști de-a lungul timpului — de la viziuni contemplative la perspective contemporane, marcate de reflecții asupra mediului și relației dintre om și natură.

Expoziția, curatoriată de Valentina Iancu, reunește lucrări cu tematică botanică din patrimoniul muzeului, alături de creații contemporane, conturând un dialog vizual despre transformările acestei relații și despre modul în care natura este percepută astăzi.

În contextul Zilei Pământului, evenimentul a avut ca scop conștientizarea responsabilității față de mediu, prin intermediul artei și al discursului curatorial, oferind vizitatorilor o perspectivă accesibilă, dar profundă asupra temei.

Prin astfel de inițiative, Brașovul marchează Ziua Pământului nu doar simbolic, ci prin evenimente care aduc în prim-plan legătura dintre cultură, comunitate și protejarea mediului.