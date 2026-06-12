ANM a emis Cod galben de furtuni și ploi torențiale. Vânt puternic și grindină în mai multe regiuni ale țării - HARTA

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică și o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabile până joi, la ora 21:00. Meteorologii anunță ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și intensificări ale vântului în mai multe regiuni din România.

Potrivit ANM, în intervalul 12 iunie, ora 10:00 – 12 iunie, ora 21:00, vântul va sufla mai puternic în Moldova, Dobrogea, local în Muntenia și Oltenia, dar și izolat în restul țării. Rafalele vor atinge, în general, viteze de 40-50 km/h.

Cod galben în Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei

Meteorologii au emis o atenționare Cod galben pentru Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, unde sunt așteptate fenomene de instabilitate atmosferică accentuată.

În aceste zone vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice frecvente și intensificări ale vântului care vor atinge 50-60 km/h. Izolat, sunt posibile vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

Cantități importante de apă în timp scurt

ANM avertizează că, în intervale scurte, cantitățile de apă pot ajunge la 20-30 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 40 de litri pe metru pătrat. În aceste condiții, există riscul acumulărilor rapide de apă, în special în zonele cu sisteme de drenaj insuficiente sau în apropierea cursurilor de apă.

Furtuni și în alte regiuni ale țării

Manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea temporar și pe arii restrânse din Moldova, Transilvania, Oltenia și sud-vestul Munteniei. Specialiștii recomandă populației să evite deplasările în timpul fenomenelor meteo severe și să ia măsuri pentru protejarea bunurilor care pot fi afectate de vântul puternic sau de grindină. Meteorologii monitorizează evoluția vremii și nu exclud actualizarea avertizărilor în funcție de intensitatea fenomenelor din următoarele ore.